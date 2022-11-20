Характеристики товара
Описание
Всевозможная отделка, отображая суть серванта Олдем. Основная суть дизайнера в оформлении пространства - это современных линий в простых и нейтральных тонах.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина2000 мм
- Глубина550 мм
- Материалдерево, сталь, стекло
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияПортугалия