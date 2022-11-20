Товар в корзине. Перейти
Сервант Олдем - фото 1

Сервант Олдем

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сервант Хираката 150 x 81
Сервант Хираката 150 x 81
Следующий Сервант Валенса
Сервант Хираката 150 x 81

Характеристики товара

Описание

Всевозможная отделка, отображая суть серванта Олдем. Основная суть дизайнера в оформлении пространства - это современных линий в простых и нейтральных тонах.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина2000 мм
  • Глубина550 мм
  • Материалдерево, сталь, стекло
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияПортугалия

Похожие товары

Настоящее фото товара Витрина Олдем, произведённого компанией ChiedoCover
от291 990
Оптовая цена
13

Витрина Олдем

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Коллаж D15, произведённого компанией ChiedoCover
294
Оптовая цена
8

Тарелка мелкая Коллаж D15

Конфигурация складных столов №4Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №4, произведённого компанией ChiedoCover
от29 050
Оптовая цена
14

Конфигурация складных столов №4

Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 45 шт.
Стул Версаль велюр винныйНастоящее фото товара Стул Версаль велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Версаль велюр винный

Стул Hermes, серый камень фактурный велюр, темно-серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Hermes, серый камень фактурный велюр, темно-серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 750
Оптовая цена
12

Стул Hermes, серый камень фактурный велюр, темно-серый/ черный каркас

В наличии 82 шт.
Люстра деревянная Орлеан, 6 ламп, Венге ХромНастоящее фото товара Люстра деревянная Орлеан, 6 ламп, Венге Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
12

Люстра деревянная Орлеан, 6 ламп, Венге Хром

Другие товары из разделасерванты
Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»Настоящее фото товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв», произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

Сервант Фирзен Настоящее фото товара Сервант Фирзен , произведённого компанией ChiedoCover
от270 990
Оптовая цена
9

Сервант Фирзен