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Сервант Ренн

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сервант выглядит очаровательно и аккуратно. Стройные деревянные ножки делают изделие грациозным, а эргономичные вместительные ящики станут идеальным местом хранения для посуды, домашнего текстиля, прочих предметов быта. Модель легко впишется в современный интерьер, особенно если в нем ценят традиционное европейское исполнение. Сервант прямоугольной формы, с четырьмя выдвижными ящиками одинакового размера. Для удобной и надежной эксплуатации ящики оснащены прочными металлическими направляющими и доводчиками на открывание и закрывание. Каркас и ящики сделаны из белого шпона, а на фасадах — декор из лакированного МДФ. Опора сделана из орехового дерева. Для прочности и устойчивости к высоким весовым нагрузкам, конструкция имеет дополнительную ножку в центре основания, а также оснащена поперечными перекладинами спереди и сзади. На каждой ножке предусмотрен металлический наконечник.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина1600 мм
  • Вес70 кг
  • МатериалМДФ, шпон
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