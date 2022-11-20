Характеристики товара
Описание
Сервант выглядит очаровательно и аккуратно. Стройные деревянные ножки делают изделие грациозным, а эргономичные вместительные ящики станут идеальным местом хранения для посуды, домашнего текстиля, прочих предметов быта. Модель легко впишется в современный интерьер, особенно если в нем ценят традиционное европейское исполнение. Сервант прямоугольной формы, с четырьмя выдвижными ящиками одинакового размера. Для удобной и надежной эксплуатации ящики оснащены прочными металлическими направляющими и доводчиками на открывание и закрывание. Каркас и ящики сделаны из белого шпона, а на фасадах — декор из лакированного МДФ. Опора сделана из орехового дерева. Для прочности и устойчивости к высоким весовым нагрузкам, конструкция имеет дополнительную ножку в центре основания, а также оснащена поперечными перекладинами спереди и сзади. На каждой ножке предусмотрен металлический наконечник.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина450 мм
- Длина1600 мм
- Вес70 кг
- МатериалМДФ, шпон