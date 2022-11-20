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Сервант Шеффилд

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Забытый буфет на дне старого склада, под годами пыли и опилок, дал нам идею для этой серии. Мы хотели передать эту атмосферу изобретательности и самоотверженности, трудов и Муз, которая пронизывала мастерские древних мастеров. Но мы знаем, что жизнь уже не та, и мы адаптировали интерьеры, чтобы открыть их возможности для нового начала, сохраняя при этом сущность, которая сделала их такими привлекательными.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина2030 мм
  • Материалмассив, шпон
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