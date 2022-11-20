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Сервант Йонкерс из древесины дуба 152 x 86 cm - фото 1Сервант Йонкерс из древесины дуба 152 x 86 cm - фото 2Сервант Йонкерс из древесины дуба 152 x 86 cm - фото 3Сервант Йонкерс из древесины дуба 152 x 86 cm - фото 4

Сервант Йонкерс из древесины дуба 152 x 86 cm

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сервант Йонкерс из древесины дуба 152 x 86 cm – очаровательное проявление древесины в волнистых фасадах. Сервант Йонкерс моментально убеждает в том, что пространство может быть не только распределено разумно, но и иметь свою индивидуальность. То, что у этой модели есть «свое лицо», сомневаться не приходится. Ведь древесина здесь имеет рельефную фактуру, которая всецело преображает экстерьер изделия.

Сервант визуально поделен на три части. Слева и справа – два одинаковых отделения шириной по 50 см. Внутри симметрично находятся полки (по одной с каждой стороны), которые образуют два яруса высотой по 28 см. Предельно допустимая нагрузка на полки – 20 кг. Двери на петлях, открываются от нажатия. Центральный сектор состоит из трех выдвижных ящиков, где нижний имеет высоту 21 см, а два верхних по 13 см. Максимальная нагрузка на каждый – не более 5 кг. Материал изготовления фасадов и каркаса – шпон дуба, полки выполнены из МДФ. Вся поверхность защищена полиуретановым покрытием. Ножки из массива, высотой 25 см и диаметром 3 см. Они оснащены металлическими наконечниками для защиты дерева от нагрузок.

Максимально допускается нагружать сервант весом не более 80 кг. Размеры: длина – 155 см, глубина – 45 см, высота – 86 см.

Потребуется сборка.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина1550 мм
  • Материалдуб, сталь, ДСП, массив, шпон

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки104 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки71.50 кг

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