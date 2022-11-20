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Сервант Йонкерс из древесины дуба 200 x 86 cm - фото 1Сервант Йонкерс из древесины дуба 200 x 86 cm - фото 2Сервант Йонкерс из древесины дуба 200 x 86 cm - фото 3Сервант Йонкерс из древесины дуба 200 x 86 cm - фото 4

Сервант Йонкерс из древесины дуба 200 x 86 cm

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сервант Йонкерс из древесины дуба 200 x 86 cm – когда фактура дерева может быть разной. Сервант Йонкерс – это мастерски исполненный элемент системы хранения для современной квартиры. Здесь дерево – главная ценность изделия, и об этом в первую очередь говорят фасады. Эффектный контраст фактур, переливы цвета и оттенков зерен – неоспоримая индивидуальность модели.

Сервант состоит из двух больших секций и трех выдвижных ящиков. Левое отделение в длину 96 см, оснащено полкой. Максимальная нагрузка на нее – не более 20 кг. Верхний и нижний ярус одинаковые по высоте (28 см). Двери на петлях, открываются от нажатия. Центральный сектор состоит из трех выдвижных ящиков, где нижний имеет высоту 21 см, а два верхних по 13 см. Ящики допускается нагружать до 5 кг. Каркас и фасады серванта изготовлены из шпона дуба. Поверхность покрыта полиуретаном для защиты от негативных воздействий во время эксплуатации. Ножки деревянные, высотой 25 см и диаметром 3 см. На каждой есть металлический наконечник для защиты дерева от нагрузок.

Максимально допустимая нагрузка на изделие не более 80 кг. Для безопасной эксплуатации на задней стенке каркаса есть настенные кронштейны. Размеры: длина – 200 см, глубина – 45 см, высота – 86 см. Потребуется сборка. Инструкция и крепеж входят в комплектацию.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина2000 мм
  • Материалдуб, сталь, ДСП, массив, шпон

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки104 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки71.50 кг

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