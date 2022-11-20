Характеристики товара
Описание
Материал: дуб
Длина: 38 см
Ширина: 15 см
Толщина: 1 см
Вес: 400 грамм
Материал: дуб
Длина: 38 см
Ширина: 15 см
Толщина: 1 см
Вес: 400 грамм
Сервировочная доска 03
Сервировочная доска 05 малая с соусником
Сервировочная доска 07
Сервировочная доска 09 узкая с ручкой
Доска разделочная круглая
Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов
Сервировочная доска 11
Сервировочная доска 12 средняя
Сервировочная доска 13
Сервировочная доска 14
Барный стул Айкава
Барный стул Айкава регулируемый
Барный стул Алагир
Барный стул Албена
Полубарный стул Авимор
Полубарный стул Айкава
Стол консольный Венеция 3/1 ДК
Стол консольный Венеция 4 ДК
Стол консольный Венеция 4/1 ДК
Стул Libra Soft барный, белый
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Кровать куб Арди