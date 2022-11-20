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Сервировочная доска 01

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Масленка с крышкой 210х150 мм Royal White 1, 16

Характеристики товара

Описание

Материал: дуб

Длина: 38 см

Ширина: 15 см

Толщина: 1 см

Вес: 400 грамм

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