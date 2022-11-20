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Сервировочная доска 13

13 оценок
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Сервировочная доска 12 средняя

Характеристики товара

Описание

Необычная форма, функциональность — всё это о доске из новой летней коллекции.
Широкий соусник вынимается, великолепно подойдет для гуакамоле, сальсы, соуса песто, блю-чиз, орешков или зелени.
Узкая вытянутая форма доски станет отличной основой
для капрезе, начос, крылышек bbq, нарезки из овощей, рыбы и даже для шашлыка.
А гости непременно оценят ваше внимание к каждой детали!
Материал: Дуб
Размеры (см): длинна 40, ширина 10, толщина 2, длинна ручки 9
Вес: 400 грамм
Вес 400 грамм
Габариты 40 × 10 × 2 см
Длина Ручки 9 см

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