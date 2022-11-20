Сервировочный столик Бирвист

14 оценок

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Сервировочный столик Бирвист

5
5 190 ₽
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Сервировочный столик Siesta

Характеристики товара

Описание

Ширина: 60 см

Глубина: 40 см

Высота: 77 см

Столешница: МДФ

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