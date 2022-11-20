Сервировочный столик Бирвист
5 190 ₽
Розничные цены выше, ведь производить штучный товар дороже, дольше и сложнее.
Пожалуйста, уточните цену у менеджера. Вдруг сегодня дешевле?
Ширина: 60 см
Глубина: 40 см
Высота: 77 см
Столешница: МДФ
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