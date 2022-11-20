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Сервировочный столик Чикопи 67*51*39 см складной, белый - фото 1

Сервировочный столик Чикопи 67*51*39 см складной, белый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Садовый столик из металла Чикопи станет отличным дополнением зоны отдыха на вашем загородном участке. Благодаря складной конструкции вы без труда сможете расположить его в любом удобном месте и устроить пикник, а при необходимости быстро убрать его. Поставьте на сервировочный столик чашки с любимым напитком, легкие закуски и наслаждайтесь приятным отдыхом. Декоративные витые бортики служат своеобразным барьером и "опорой" для предметов, а полочка в нижней части позволяет расположить нужные мелочи. При желании складной садовый столик можно также использовать как подставку для горшков с растениями и различного садового декора.
Металлическая садовая мебель сочетает в себе функциональность и эстетичный внешний вид. Она не боится влаги и солнечного излучения, а также не поддается биологическому урону: гниению, образованию плесени, повреждению термитами и грызунами. Стильная, практичная и надежная мебель для дачи может стать настоящей "изюминкой" вашего участка.

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Ширина510 мм
  • Длина390 мм
  • Материалметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки2.40 кг

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