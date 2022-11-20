Характеристики товара
Описание
Садовый столик из металла Чикопи станет отличным дополнением зоны отдыха на вашем загородном участке. Благодаря складной конструкции вы без труда сможете расположить его в любом удобном месте и устроить пикник, а при необходимости быстро убрать его. Поставьте на сервировочный столик чашки с любимым напитком, легкие закуски и наслаждайтесь приятным отдыхом. Декоративные витые бортики служат своеобразным барьером и "опорой" для предметов, а полочка в нижней части позволяет расположить нужные мелочи. При желании складной садовый столик можно также использовать как подставку для горшков с растениями и различного садового декора.
Металлическая садовая мебель сочетает в себе функциональность и эстетичный внешний вид. Она не боится влаги и солнечного излучения, а также не поддается биологическому урону: гниению, образованию плесени, повреждению термитами и грызунами. Стильная, практичная и надежная мебель для дачи может стать настоящей "изюминкой" вашего участка.
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Ширина510 мм
- Длина390 мм
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки2.40 кг