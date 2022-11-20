Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют
Кол-во листов: 1350
Кол-во веток: 1350
Кол-во стволов: 12
Размер кашпо: 109X40X40
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод с ящиками Balakis
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Мозинц
Комод Руден
Комод Флайбано
Стеллаж 103 Лофт
Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень
Осока Дали Q кашпо Dekollete 19
Фитостойка композиция яблоко Гифу
Папоротник нефролепис Джаф Q кашпо Dekollete 19
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками
Перегородка-кашпо Concept