Характеристики товара
Описание
Цифровая клавиатура с подсветкой, с ярким LED дисплеем
Автоматический электронный замок
Моторизованное открытие/Блокировка по 2 болта: 20 мм(в диаметре)
Безопасным будет предупреждение за 1мин. в случае 3-х кратного неправильного ввода
3 способа открыть сейф * личный код ( 4-8 цифр ) * Мастер код * ключ
Питание: 4шт 1.5 V батарея
Предупреждение о низком заряде батареи
Цвет черный
Толщина безопасного тела 1.5 (мм)
Толщина двери 5(мм)
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Высота200 мм
- Глубина370 мм
- Вес10,7 кг