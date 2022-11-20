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Сейф гостиничный Atlanta - фото 1

Сейф гостиничный Atlanta

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цифровая клавиатура, с ярким LED дисплеем

Автоматический электронный замок
Моторизованное открытие/Блокировка по 2 болта: 20 мм(в диаметре)
Безопасным будет предупреждение за 1мин. в случае 3-х кратного неправильного ввода
3 способа открыть сейф * личный код ( 4-8 цифр ) * Мастер код * ключ
Предупреждение о низком заряде батареи. Цифровая клавиатура, с ярким LED дисплеем
Автоматический электронный замок
Моторизованное открытие/Блокировка по 2 болта: 20 мм(в диаметре)
Безопасным будет предупреждение за 1мин. в случае 3-х кратного неправильного ввода
3 способа открыть сейф * личный код ( 4-8 цифр ) * Мастер код * ключ
Предупреждение о низком заряде батареи.

Толщина безопасного тела 1.5 (мм)
Толщина двери 4 (мм)

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота200 мм
  • Глубина370 мм
  • Вес10,7 кг

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