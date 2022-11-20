Характеристики товара
Описание
Самый маленький сейф с электронным замком. Обработка метала лазером !!! Цифровая клавиатура, с ярким LED дисплеем
Автоматический электронный замок
Моторизованное открытие/Блокировка по 2 болта: 20 мм(в диаметре)
Безопасным будет предупреждение за 1мин. в случае 3-х кратного неправильного ввода
3 способа открыть сейф * личный код ( 3-6 цифр ) * Мастер код * ключ
Питание: 4шт 1.5 V батарея
Предупреждение о низком заряде батареи.
Толщина безопасного тела 1.5 (мм)
Толщина двери 5(мм)
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Высота165 мм
- Глубина235 мм
- Вес6,3 кг