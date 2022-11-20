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Сейф гостиничный Space - фото 1

Сейф гостиничный Space

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цифровая клавиатура с подсветкой, с ярким LED дисплеем
Автоматический электронный замок
Моторизованное открытие/Блокировка по 2 болта: 20 мм(в диаметре)
Безопасным будет предупреждение за 1мин. в случае 3-х кратного неправильного ввода
3 способа открыть сейф * личный код ( 4-8 цифр ) * Мастер код * ключ
Питание: 4шт 1.5 V батарея
Предупреждение о низком заряде батареи, подключение источника резервного питания
Цвет черный/белый

Толщина безопасного тела 1.5 (мм)
Толщина двери 5(мм)

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота200 мм
  • Глубина370 мм
  • Вес10,7 кг

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