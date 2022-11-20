Фотография Щипцы для барбекю Ilsa от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Щипцы для барбекю Ilsa

4.2
Оптовая цена
990 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Щипцы для барбекю Ilsa
Щипцы для барбекю Ilsa
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Щипцы для барбекю Ilsa

4.2
990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина95 мм
  • Длина360 мм
  • Материалсталь

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