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Щипцы для гриля, 35 см - фото 1

Щипцы для гриля, 35 см

15 оценок
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Щипцы для гриля, 30 см

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Материалметалл
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