Характеристики товара
Описание
Деревянный шезлонг для отдыха у бассейна или в беседке.
Деревянный шезлонг для отдыха у бассейна или в беседке.
Шезлонг Атлант
Шезлонг Бирма 2
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
Матрас для шезлонга Комфорт
Матрас для шезлонга Бордовый
Стул Молот 20мм
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Вито, Catania Coral (хром)