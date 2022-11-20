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Шезлонг - фото 1

Шезлонг

8 оценок
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Шезлонг из ротанга Модерн

Характеристики товара

Описание

Деревянный шезлонг для отдыха у бассейна или в беседке.

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