Характеристики товара
Описание
Длина: 185 см
Ширина: 64 см
Высота: 35 см
Вес: 9.5 кг
Допустимая нагрузка: 180 кг
Вид упаковки: пленка
Размер упаковки:1860х700х2050мм
Объем: 2,4
Длина: 185 см
Ширина: 64 см
Высота: 35 см
Вес: 9.5 кг
Допустимая нагрузка: 180 кг
Вид упаковки: пленка
Размер упаковки:1860х700х2050мм
Объем: 2,4
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Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
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