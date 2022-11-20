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Шезлонг Атлант

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Стул Turin серый с золотыми ножками

Характеристики товара

Описание

Длина: 185 см

Ширина: 64 см

Высота: 35 см

Вес: 9.5 кг

Допустимая нагрузка: 180 кг

Вид упаковки: пленка
Размер упаковки:1860х700х2050мм
Объем: 2,4

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