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Шезлонг Эвора

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Характеристики товара

Описание

Простой экономичный шезлонг для отдыха на даче, в загородном доме, на террасе, балконе. Легко складывается, не занимает много места. Тканевая обивка принимает форму сидящего. Есть возможность фиксировать наклон спинки в трех положениях. Обратите внимание на то, что с кресел с глубокой низкой посадкой не всегда удобно подниматься пожилым людям. Каркас шезлонга не тонирован. Комплект мебели Массив предназначен для организации места отдыха в загородном доме, на даче. В комплекте есть кресло, диван, журнальный столик и несколько моделей шезлонгов на выбор. Вся мебель сделана из массива березы, хорошо обработана, гладкая на ощупь. Мебель покрыта защитным лаком. Мы не рекомендуем использовать мебель в условиях наличия осадков и на мокрой поверхности.

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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес9,4 кг
  • Материалдерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1290 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки9.40 кг

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