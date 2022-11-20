Характеристики товара
Описание
Шезлонг - лаконичный и легкий, выполнен в лучших традициях минимализма, подарит вам ощущение комфорта.
Спинка шезлонга имеет несколько уровней наклона, что обеспечивает дополнительное удобство и полное расслабление во время отдыха.
Прочный каркас этой модели оплетён искусственным ротангом, материалом, который не боится солнца, воды, перепадов температуры и влажности, благодаря чему подходит для использования на территории пляжа, в зоне бассейна или открытых площадках отеля и загородного дома.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1025 мм
- Длина2000 мм