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Шезлонг Гуана

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Характеристики товара

Описание

Шезлонг - лаконичный и легкий, выполнен в лучших традициях минимализма, подарит вам ощущение комфорта.

Спинка шезлонга имеет несколько уровней наклона, что обеспечивает дополнительное удобство и полное расслабление во время отдыха.

Прочный каркас этой модели оплетён искусственным ротангом, материалом, который не боится солнца, воды, перепадов температуры и влажности, благодаря чему подходит для использования на территории пляжа, в зоне бассейна или открытых площадках отеля и загородного дома.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина1025 мм
  • Длина2000 мм

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