Характеристики товара
Описание
Шезлонг изготовлен из полипропилена, общеизвестное свойство которого – долгий срок эксплуатации, а также высокая прочность материала. Пластиковая мебель не боится перепадов температур, повышенной влажности. Такая мебель станет верным союзником в комфортном и гармоничном отдыхе. Штабелируемый пластиковый шезлонг с эффектом плетения ротанга. Полипропилен, из которого изготовлен лежак , отличается не только привлекательным дизайном, но и высокой ударной прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям. Это делает пластиковую мебель подходящей для использования на открытом воздухе.
Размеры: 1950х730х410 мм. Вес: 13,5 кг.
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Ширина730 мм
- Длина1950 мм