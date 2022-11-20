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Шезлонг из Ротанга Клеопатра - фото 1Шезлонг из Ротанга Клеопатра - фото 2

Шезлонг из Ротанга Клеопатра

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шезлонг изготовлен из полипропилена, общеизвестное свойство которого – долгий срок эксплуатации, а также высокая прочность материала. Пластиковая мебель не боится перепадов температур, повышенной влажности. Такая мебель станет верным союзником в комфортном и гармоничном отдыхе. Штабелируемый пластиковый шезлонг с эффектом плетения ротанга. Полипропилен, из которого изготовлен лежак , отличается не только привлекательным дизайном, но и высокой ударной прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям. Это делает пластиковую мебель подходящей для использования на открытом воздухе.

Размеры: 1950х730х410 мм. Вес: 13,5 кг.

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Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Ширина730 мм
  • Длина1950 мм

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