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Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - фото 1

Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной

14 оценок
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Шезлонг из ротанга Лаунж

Характеристики товара

Описание

Объем, м3: 1.9

Общий вес, кг: 50

Плетёный шезлонг «Лаунж» для совместного отдыха на открытом воздухе

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина2100 мм
  • Глубина1750 мм
  • Вес50 кг
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

Варианты покрытия

Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - покрытие в цвете Classic ВенгеClassic Венге
Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - покрытие в цвете Classic ШоколадClassic Шоколад
Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - покрытие в цвете Classic СоломенныйClassic Соломенный
Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - покрытие в цвете Classic БелыйClassic Белый
Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - покрытие в цвете Classic СерыйClassic Серый
Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - покрытие в цвете Nature ЭбенNature Эбен
Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - покрытие в цвете Nature ТростникNature Тростник
Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - покрытие в цвете Nature МраморNature Мрамор
Шезлонг из ротанга Лаунж, двойной - покрытие в цвете Nature ГрафитNature Графит

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