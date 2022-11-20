Характеристики товара
Описание
Объем, м3: 1.9
Общий вес, кг: 50
Плетёный шезлонг «Лаунж» для совместного отдыха на открытом воздухе
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина2100 мм
- Глубина1750 мм
- Вес50 кг
- Материалротанг
- Цветкоричневый
Объем, м3: 1.9
Общий вес, кг: 50
Плетёный шезлонг «Лаунж» для совместного отдыха на открытом воздухе
Шезлонг Атлант
Шезлонг Бирма 2
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
Матрас для шезлонга Комфорт
Матрас для шезлонга Бордовый