Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1950 мм
- Ширина700 мм
- Высота950 мм
- Вес12 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Количество мест1
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.65 м3
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