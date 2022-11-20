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Шезлонг Хассан, серый - фото 1

Шезлонг Хассан, серый

Артикул: CH-049-685
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1950 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Количество мест1
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.65 м3

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