Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1950 мм
- Ширина700 мм
- Высота950 мм
- Вес12 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Количество мест1
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.65 м3
Шезлонг NEAPOL2
Шезлонг BARCELONA2
Шезлонг KOLESO
Шезлонг SALS
Шезлонг UELS
Шезлонг COMPACT2
Шезлонг COMPACT
Шезлонг MALTA
Шезлонг MALTA2
Шезлонг TENERIFE
Пеньюар "динозавр" из флиса
Халат вафельный KARNA, сиреневый, XL
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Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, M
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Женский халат Mariposa, лиловый, XXL
Женский халат Mariposa, лиловый, S/M