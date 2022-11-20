Товар в корзине. Перейти
Шезлонг KOLESO - фото 1

Шезлонг KOLESO

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг BARCELONA2
Шезлонг BARCELONA2
Следующий Шезлонг SALS
Шезлонг BARCELONA2

Характеристики товара

Описание

68 x 200 х H34

каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 160
! Важно: кашпо и столик в стоимость не включены !
ВЕС НЕТТО: 11,5 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Шезлонг АтлантНастоящее фото товара Шезлонг Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
9

Шезлонг Атлант

Настоящее фото товара Шезлонг Бирма 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
15

Шезлонг Бирма 2

Настоящее фото товара Шезлонг Грация темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
13

Шезлонг Грация темный

Настоящее фото товара Шезлонг Грация светлый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
6

Шезлонг Грация светлый

Шезлонг Титан темныйНастоящее фото товара Шезлонг Титан темный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
17

Шезлонг Титан темный

Шезлонг Титан бежевыйНастоящее фото товара Шезлонг Титан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
11

Шезлонг Титан бежевый

Шезлонг Титан белыйНастоящее фото товара Шезлонг Титан белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
14

Шезлонг Титан белый

Шезлонг ЭлегияНастоящее фото товара Шезлонг Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
15

Шезлонг Элегия

Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
12

Матрас для шезлонга Комфорт

Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
13

Матрас для шезлонга Бордовый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Полотенце банное Emily-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Emily-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
12

Полотенце банное Emily-6

Настоящее фото товара Подвесной светильник Tarrasa, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Tarrasa

В наличии 50 шт.
Тумба Парма 1Настоящее фото товара Тумба Парма 1, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
Оптовая цена
8

Тумба Парма 1

Тумба Парма 2Настоящее фото товара Тумба Парма 2, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
10

Тумба Парма 2

Тумба Парма 3Настоящее фото товара Тумба Парма 3, произведённого компанией ChiedoCover
39 090
Оптовая цена
9

Тумба Парма 3

Другие товары из разделасезонные товары
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
14

Качели Эстер

Кресло садовое АмериканоНастоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Кресло садовое Американо

Кресло лежак АстридНастоящее фото товара Кресло лежак Астрид, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло лежак Астрид