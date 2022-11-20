Характеристики товара
Описание
68 x 200 х H34
каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 160
! Важно: кашпо и столик в стоимость не включены !
ВЕС НЕТТО: 11,5 кг
68 x 200 х H34
каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 160
! Важно: кашпо и столик в стоимость не включены !
ВЕС НЕТТО: 11,5 кг
Шезлонг Атлант
Шезлонг Бирма 2
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
Матрас для шезлонга Комфорт
Матрас для шезлонга Бордовый