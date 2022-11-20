Характеристики товара
Описание
Простой экономичный шезлонг для отдыха на даче, в загородном доме, на террасе, балконе. Легко складывается, не занимает много места. Тканевая обивка принимает форму сидящего. Есть возможность фиксировать наклон спинки в трех положениях. Обратите внимание на то, что с кресел с глубокой низкой посадкой не всегда удобно подниматься пожилым людям. Каркас шезлонга не тонирован. Комплект мебели Массив предназначен для организации места отдыха в загородном доме, на даче. В комплекте есть кресло, диван, журнальный столик и несколько моделей шезлонгов на выбор. Вся мебель сделана из массива березы, хорошо обработана, гладкая на ощупь. Мебель покрыта защитным лаком. Мы не рекомендуем использовать мебель в условиях наличия осадков и на мокрой поверхности
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Ширина570 мм
- Глубина1000 мм
- Материалткань, дерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1290 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки5.70 кг