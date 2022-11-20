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Шезлонг Maui, мокка - фото 1

Шезлонг Maui, мокка

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Шезлонг Maui, гранит

Характеристики товара

Описание

Эксклюзивный шезлонг с колесиками и складывающейся задней частью из прочного плоского ротанга.

Высококачественный каркас из нержавеющего алюминия. Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Шезлонг станет отличным дополнением места отдыха и будет радовать Вас и ваших гостей долгие годы.

Общая высота 37/102.5 см, Общая ширина 73 см, Общая глубина 200 см

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Основные характеристики

  • Высота102,5 мм
  • Ширина200 мм
  • Длина73 мм
  • Вес15.2 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки1.50 м3
  • Вес упаковки15.20 кг

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