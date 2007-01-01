Товар в корзине. Перейти
Шезлонг Нексория 10-позиционный - фото 1Шезлонг Нексория 10-позиционный - фото 2Шезлонг Нексория 10-позиционный - фото 3Шезлонг Нексория 10-позиционный - фото 4Шезлонг Нексория 10-позиционный - фото 5Шезлонг Нексория 10-позиционный - фото 6

Шезлонг Нексория 10-позиционный

Артикул: CH-015-891
47 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло-шезлонг Виттинген, без покраски
Фотография товара Кресло-шезлонг Виттинген, без покраски от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Шезлонг может по желанию владельца изменять положение спинки.Лежаки широко используются на пляжах, у бассейнов, на приусадебных участках, дачах. Деревянные шезлонги наиболее популярны и экологичны. Они отличаются многообразием форм и конструкций.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота300 мм
  • Ширина сиденья200 мм
  • Высота до сиденья300 мм
  • Вес14.2 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки2000 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Вес упаковки14.86 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела шезлонги и лежаки

Товар в корзине

Шезлонг Нексория 10-позиционный
Шезлонг Нексория 10-позиционный
от 15 590
В корзине

С этим товаром покупают