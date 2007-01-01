Характеристики товара
Описание
Шезлонг может по желанию владельца изменять положение спинки.Лежаки широко используются на пляжах, у бассейнов, на приусадебных участках, дачах. Деревянные шезлонги наиболее популярны и экологичны. Они отличаются многообразием форм и конструкций.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина670 мм
- Высота300 мм
- Ширина сиденья200 мм
- Высота до сиденья300 мм
- Вес14.2 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки2000 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Вес упаковки14.86 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет