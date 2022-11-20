Характеристики товара
Описание
Простой экономичный шезлонг для отдыха на даче, в загородном доме, на террасе, балконе. Легко складывается, не занимает много места. Сиденье из ламелей шириной 45мм, прочно связанных между собой в своеобразный коврик, принимает форму сидящего. Есть возможность фиксировать наклон спинки в трех положениях. Эта модель отлично гармонирует с диваном, креслом, журнальным столиком серии Массив, образуя законченное оформленное место отдыха. Обратите внимание на то, что с кресел с глубокой низкой посадкой не всегда удобно подниматься пожилым людям. Каркас шезлонга не тонирован. Комплект мебели Массив предназначен для организации места отдыха в загородном доме, на даче.
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Ширина570 мм
- Глубина1000 мм
- Вес9 кг
- Материалдерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1290 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки9 кг