Характеристики товара
Описание
Шезлонг изготовлен из полипропилена, общеизвестное свойство которого – долгий срок эксплуатации, а также высокая прочность материала. Пластиковая мебель не боится перепадов температур, повышенной влажности. Такая мебель станет верным союзником в комфортном и гармоничном отдыхе.
Лежак (шезлонг) полимерный Изготовлен из ударопрочного пластика. Длина – 185 см, ширина -64 см., высота – 35 см. Вес – 10,4 кг. Допустимая нагрузка – 180 кг. Наклон спинки – 5 позиций.
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина640 мм
- Длина1850 мм
- Вес10,4 кг