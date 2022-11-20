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Шезлонг Сантьяго, бежевый - фото 1

Шезлонг Сантьяго, бежевый

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Шезлонг Сантьяго

Характеристики товара

Описание

Шезлонг изготовлен из полипропилена, общеизвестное свойство которого – долгий срок эксплуатации, а также высокая прочность материала. Пластиковая мебель не боится перепадов температур, повышенной влажности. Такая мебель станет верным союзником в комфортном и гармоничном отдыхе.

Лежак (шезлонг) полимерный Изготовлен из ударопрочного пластика. Длина – 185 см, ширина -64 см., высота – 35 см. Вес – 10,4 кг. Допустимая нагрузка – 180 кг. Наклон спинки – 5 позиций.

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Ширина640 мм
  • Длина1850 мм

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