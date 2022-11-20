Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалдерево
Шезлонг Атлант
Шезлонг Бирма 2
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
Матрас для шезлонга Комфорт
Матрас для шезлонга Бордовый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Подстолье металлическое 1280EM
Подстолье металлическое 1291EM
Подстолье металлическое 1040EM
Подстолье металлическое 1041EM
Кресло Изо на газлифте, пластик
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Стол Лондон Лофт
Стеллаж + стол для офиса Лофт №1