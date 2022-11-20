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Шезлонг Солхага - фото 1

Шезлонг Солхага

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Характеристики товара

Описание

Шезлонг может по желанию владельца изменять положение спинки. Лежаки широко используются на пляжах, у бассейнов, на приусадебных участках, дачах. Деревянные шезлонги наиболее популярны и экологичны. Они отличаются многообразием форм и конструкций. Недостатком монолитных деревянных лежаков является их вес. Но эта проблема решаема с помощью колес. Цвет шезлонга - палисандр.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 28 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 20 кг
Высота: 30 см
Ширина: 60 см
Длина: 170 см
Упаковка (Д*Ш*В): 174х60х12,5 см
Упаковка (объем): 0,09 м3
Упаковка (вес): 20 кг

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1700 мм
  • Материал каркасадерево

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