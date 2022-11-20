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Шезлонг Титан бежевый - фото 1Шезлонг Титан бежевый - фото 2

Шезлонг Титан бежевый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Данный шезлонг сделан из высокопрочного полипропилена со структурой дерева. На вид выглядит, как деревянный, изюминка сезона, спешите приобрести на свою загородную виллу, коттедж, в гостиницу, дом отдыха, пляж.

Размер шезлонга, лежака:
Высота 300 – 460 мм;
Ширина 580 – 710 мм;
Длина 1920 мм;
Нагрузка: 180 кг;
Вес: 12 кг.

Вид упаковки: пленка
Габариты упаковки: 2000х800х2050мм
Объем: 3,2

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина710 мм
  • Длина1920 мм
  • Вес12 кг
  • Цветбежевый

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