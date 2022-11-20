Характеристики товара
Описание
Данный шезлонг сделан из высокопрочного полипропилена со структурой дерева. На вид выглядит, как деревянный, изюминка сезона, спешите приобрести на свою загородную виллу, коттедж, в гостиницу, дом отдыха, пляж.
Размер шезлонга, лежака:
Высота 300 – 460 мм;
Ширина 580 – 710 мм;
Длина 1920 мм;
Нагрузка: 180 кг;
Вес: 12 кг.
Вид упаковки: пленка
Габариты упаковки: 2000х800х2050мм
Объем: 3,2
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина710 мм
- Длина1920 мм
- Вес12 кг
- Цветчерный