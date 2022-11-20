Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина320 мм
- Длина1920 мм
- Материалпластик
- Цветбелый
Шезлонг Атлант
Шезлонг Бирма 2
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
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