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Шезлонг зеленый - фото 1

Шезлонг зеленый

5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина320 мм
  • Длина1920 мм
  • Материалпластик
  • Цветбелый

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