Характеристики товара
Описание
Шифоньер имеет каркасную конструкцию. Материал корпуса – прочный МДФ, покрытый серо-бежевой лаковой краской (в базовом фабричном варианте). На фасаде есть декоративная выпуклость, визуально выделяющая ящики. В каркас вставлено четыре ящика одинаковой высоты. Они выдвижные, оснащены доводчиками на открывание и закрывание. Опора выполнена из орехового дерева натурального цвета с лаковым покрытием для износостойкости. Благодаря усиленной конструкции (изделие оснащено дополнительной пятой ножкой и поперечными перекладинами), обеспечивается надежность и прочность при эксплуатации с большими весовыми нагрузками. На каждой ножке предусмотрен металлический наконечник.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Вес47 кг
- МатериалМДФ, шпон