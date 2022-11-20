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Шифоньер 4 ящика, белый

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Характеристики товара

Описание

Шифоньер имеет каркасную конструкцию. Материал корпуса – прочный МДФ, покрытый серо-бежевой лаковой краской (в базовом фабричном варианте). На фасаде есть декоративная выпуклость, визуально выделяющая ящики. В каркас вставлено четыре ящика одинаковой высоты. Они выдвижные, оснащены доводчиками на открывание и закрывание. Опора выполнена из орехового дерева натурального цвета с лаковым покрытием для износостойкости. Благодаря усиленной конструкции (изделие оснащено дополнительной пятой ножкой и поперечными перекладинами), обеспечивается надежность и прочность при эксплуатации с большими весовыми нагрузками. На каждой ножке предусмотрен металлический наконечник.

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес47 кг
  • МатериалМДФ, шпон
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