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Шкаф Боуи

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Кофейный стол из массива сосны Баден
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Кофейный стол из массива сосны Баден

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Длина900 мм
  • Глубина430 мм
  • Материалметалл, сосна
  • Цветкоричневый

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