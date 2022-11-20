Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1300 мм
- Длина900 мм
- Глубина430 мм
- Материалметалл, сосна
- Цветкоричневый
Шкаф Верона
Шкаф Хельга №3
Шкаф Классика
Шкаф Шевалье
Шкаф Шевалье №2
Шкаф Парма №1
Шкаф Лотос №1
Шкаф Классика №1
Тумба лабораторная 3 отдела
Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)
Стол Темза карагач
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Стол журнальный, приставной Неро
Стол Хаген
Стол обеденный Тезер
Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак
Стол обеденный Веспер, черный мрамор
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден