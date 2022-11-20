Характеристики товара
Описание
Длина 400 мм
Высота 1990 мм
Ширина 500 мм
Вес: 39 кг
Материал: сталь с эпоксидным покрытием
Медицинский металлический шкаф для медикаментов с застеклённой верхней секцией предназначен для широкого круга лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, заботящихся о своём имидже. Эта эргономичная мебель премиум-класса с превосходным современным дизайном будет отлично смотреться в интерьерах частных клиник и государственных больниц. Шкаф «Медицинофф» сертифицирован по международной системе ISO. Сборная модель, выполненная из высокопрочных гигиеничных материалов, удобна в эксплуатации и долговечна.
Отличительные особенности:
- Конструкция шкафа собирается в течение нескольких минут при помощи надёжной системы креплений, расположенных внутри.
- Нижняя секция представляет собой идеальное место для хранения медикаментов. Глухая распашная дверца запирается ригельным замком, интегрированным в удобную проворачивающуюся ручку.
- Верхняя секция металлического шкафа оснащена стеклянной дверцей, которая фиксируется в закрытом положении магнитной защёлкой. Препараты, хранящиеся на полках, хорошо видны как персоналу, так и пациентам учреждения.
- Металлический шкаф покрыт полимерно-порошковой краской. Покрытие импортного производства гарантирует отсутствие сколов и царапин, оно без проблем дезинфицируется любыми моющими средствами.
- Прочные полки регулируются по высоте – направляющие располагаются с шагом 35 мм.