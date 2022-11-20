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Шкаф для медикаментов "Медицинофф" - фото 1Шкаф для медикаментов "Медицинофф" - фото 2

Шкаф для медикаментов "Медицинофф"

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Характеристики товара

Описание

Длина 400 мм

Высота 1990 мм

Ширина 500 мм

Вес: 39 кг

Материал: сталь с эпоксидным покрытием

Медицинский металлический шкаф для медикаментов с застеклённой верхней секцией предназначен для широкого круга лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, заботящихся о своём имидже. Эта эргономичная мебель премиум-класса с превосходным современным дизайном будет отлично смотреться в интерьерах частных клиник и государственных больниц. Шкаф «Медицинофф» сертифицирован по международной системе ISO. Сборная модель, выполненная из высокопрочных гигиеничных материалов, удобна в эксплуатации и долговечна.

Отличительные особенности:

  • Конструкция шкафа собирается в течение нескольких минут при помощи надёжной системы креплений, расположенных внутри.
  • Нижняя секция представляет собой идеальное место для хранения медикаментов. Глухая распашная дверца запирается ригельным замком, интегрированным в удобную проворачивающуюся ручку.
  • Верхняя секция металлического шкафа оснащена стеклянной дверцей, которая фиксируется в закрытом положении магнитной защёлкой. Препараты, хранящиеся на полках, хорошо видны как персоналу, так и пациентам учреждения.
  • Металлический шкаф покрыт полимерно-порошковой краской. Покрытие импортного производства гарантирует отсутствие сколов и царапин, оно без проблем дезинфицируется любыми моющими средствами.
  • Прочные полки регулируются по высоте – направляющие располагаются с шагом 35 мм.
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