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Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий - фото 1

Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий

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Шкаф медицинский для специальной одежды

Характеристики товара

Описание

Длина 700 мм

Высота 1655 мм

Ширина 320 мм

Вес: 35,5 кг

Материал: сталь с эпоксидным покрытием

Медицинский шкаф из бюджетной серии МЕХо.02.МФ от ведущего отечественного изготовителя современной медицинской мебели позволит вам разместить большое количество медпрепаратов и принадлежностей. Эта вместительная модель имеет приятный сдержанный дизайн, позволяющий без проблем вписать её в интерьеры кабинетов и приёмных покоев. Застеклённое отделение обеспечивает шкафу для медикаментов привлекательный внешний вид и удобство в использовании – персонал сможет быстрее найти требующийся препарат или инструмент Отличительные особенности:

  • Шкаф «Медицинофф» состоит из двух секций. Нижняя закрывается глухой металлической дверцей, толщина которой составляет 0,6 мм. Верхняя часть застеклена, прозрачные двустворчатые дверцы фиксируются магнитными замками.
  • Ширина медицинского металлического шкафа для медикаментов – 700 мм. Металлические полки нижнего отделения выдерживают нагрузку до 30 кг. Каждая из полок имеет глубину 320 мм. Устойчивость конструкции обеспечивается регулируемыми ножками.
  • Нижнее отделение позволит вам хранить медикаменты в полной безопасности: дверца запирается на ключ. Надёжный замок и прочная сварная конструкция гарантируют сохранность содержимого шкафчика.
  • Полимерно-порошковое покрытие белого цвета придаёт шкафу презентабельный внешний вид и гигиеничность. Поддерживать мебель в чистоте и дезинфицировать её можно самыми простыми чистящими средствами.
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