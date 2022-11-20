Характеристики товара
Описание
Длина 700 мм
Высота 1655 мм
Ширина 320 мм
Вес: 35,5 кг
Материал: сталь с эпоксидным покрытием
Медицинский шкаф из бюджетной серии МЕХо.02.МФ от ведущего отечественного изготовителя современной медицинской мебели позволит вам разместить большое количество медпрепаратов и принадлежностей. Эта вместительная модель имеет приятный сдержанный дизайн, позволяющий без проблем вписать её в интерьеры кабинетов и приёмных покоев. Застеклённое отделение обеспечивает шкафу для медикаментов привлекательный внешний вид и удобство в использовании – персонал сможет быстрее найти требующийся препарат или инструмент Отличительные особенности:
- Шкаф «Медицинофф» состоит из двух секций. Нижняя закрывается глухой металлической дверцей, толщина которой составляет 0,6 мм. Верхняя часть застеклена, прозрачные двустворчатые дверцы фиксируются магнитными замками.
- Ширина медицинского металлического шкафа для медикаментов – 700 мм. Металлические полки нижнего отделения выдерживают нагрузку до 30 кг. Каждая из полок имеет глубину 320 мм. Устойчивость конструкции обеспечивается регулируемыми ножками.
- Нижнее отделение позволит вам хранить медикаменты в полной безопасности: дверца запирается на ключ. Надёжный замок и прочная сварная конструкция гарантируют сохранность содержимого шкафчика.
- Полимерно-порошковое покрытие белого цвета придаёт шкафу презентабельный внешний вид и гигиеничность. Поддерживать мебель в чистоте и дезинфицировать её можно самыми простыми чистящими средствами.