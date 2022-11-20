Шкаф раздевальный изготовлен из стали 0,7мм.
Окрашен серой порошковой краской.
Одна секция, 2 полки, перекладина.
Данная модель изготовлена из качественной стали и окрашена порошковой краской серого цвета.
Они могут применяться на складах, в офисах, раздевальных помещениях, в спортивных комплексах, промышленных предприятиях.
Шкаф поставляется в разобранном виде. Для сборки требуется заклепочник!
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