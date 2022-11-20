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Шкаф Эдлер - фото 1

Шкаф Эдлер

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TV-тумба Арнель на круглых ножках

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1530 мм
  • Длина860 мм
  • Глубина460 мм
  • Материалметалл, МДФ

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