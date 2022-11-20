Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1530 мм
- Длина860 мм
- Глубина460 мм
- Материалметалл, МДФ
Шкаф Верона
Шкаф Хельга №3
Шкаф Классика
Шкаф Шевалье
Шкаф Шевалье №2
Шкаф Парма №1
Шкаф Лотос №1
Шкаф Классика №1
Тумба лабораторная 3 отдела
Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)
Стул Венский, коньяк
Диван Mistress
Стул Mac 2000
Стол обеденный Патрик, белый мрамор
Стол раздвижной Max, дуб грендсон, ламинированный мдф
Барный стул Гардур, экокожа бежевый
Стул Азбрук, черный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден