Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1320 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина460 мм
- Материалметалл, дерево, полимеры
Шкаф Верона
Шкаф Хельга №3
Шкаф Классика
Шкаф Шевалье
Шкаф Шевалье №2
Шкаф Парма №1
Шкаф Лотос №1
Шкаф Классика №1
Тумба лабораторная 3 отдела
Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден