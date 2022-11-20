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Шкаф кабинетный Эдлер - фото 1Шкаф кабинетный Эдлер - фото 2

Шкаф кабинетный Эдлер

13 оценок
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Тумба Реформ
Следующий Приставной столик Акцент
Тумба Реформ

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1320 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина460 мм
  • Материалметалл, дерево, полимеры

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