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Шкаф Карло

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Комод деревянный низкий в стиле Лофт Энни
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Комод деревянный низкий в стиле Лофт Энни

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2200 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Цветкоричневый

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