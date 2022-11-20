Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2200 мм
- Ширина450 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыдерево
- Цветкоричневый
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Eames W серый
Стул Nikki розовый/ брусничный
Стул, на полозьях, дымная экокожа
Стул Амадиу, золотая патина/ шампань
Стул Eames White
Стул Oscar, экокожа soft touch коричневый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден