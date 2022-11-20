Характеристики товара
Описание
Длина 408 мм
Высота 995 мм
Ширина 480 мм
Вес: 29 кг
Материал: металл
Шкаф картотечный A-43 - 3-секционный. Является оптимальным решением для систематизации и удобного хранения офисной документации форматов A4 и Корона. Сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93.Три ящика на телескопических направляющих выдвигаются на полную глубину. Шкаф оборудован антиопрокидывающим устройством, не позволяющим выдвигать более 1 ящика. На шкаф установлен общий замок с возможностью смены цилиндра и мастер-ключом. Вместимость подвесных папок: 126 шт.Шкаф покрыт серой полуматовой полимерно-порошковой краской.Поставка в разобранном виде в плоской паковке.