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Шкаф книжный Марсель

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Длина2110 мм
  • Глубина410 мм
  • Вес98 кг
  • МатериалМДФ, стекло, массив
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