Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Длина2110 мм
- Глубина410 мм
- Вес98 кг
- МатериалМДФ, стекло, массив
Стол VERONA 2 long
Диван двухместный Сибиу, терракота
Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, металлические ножки
Кресло офисное Ross велюр морской
Стул Glenis 2013
Стул Одди, велюр зеленый
Аксессуар на стену Разноцветная маска
Аксессуар на стену Черно-белая лента
Аксессуар на стену Цветок 20
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис