Товар в корзине. Перейти
Шкаф книжный Продлёнка "Домино" большой детский - фото 1Шкаф книжный Продлёнка "Домино" большой детский - фото 2

Шкаф книжный Продлёнка "Домино" большой детский

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шкаф Продлёнка "Мишень" двустворчатый малый детский
Шкаф Продлёнка "Мишень" двустворчатый малый детский
Следующий Шкаф книжный Продлёнка "Домино" малый детский
Шкаф Продлёнка "Мишень" двустворчатый малый детский

Характеристики товара

Описание

  • Вид: Книжный;
  • Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина520 мм

Похожие товары

Шкаф ВеронаНастоящее фото товара Шкаф Верона, произведённого компанией ChiedoCover
103 390
Оптовая цена
15

Шкаф Верона

Шкаф Хельга №3Настоящее фото товара Шкаф Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
132 890
Оптовая цена
10

Шкаф Хельга №3

Шкаф КлассикаНастоящее фото товара Шкаф Классика, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
8

Шкаф Классика

Настоящее фото товара Шкаф Шевалье , произведённого компанией ChiedoCover
59 190
Оптовая цена
10

Шкаф Шевалье

Шкаф Шевалье №2Настоящее фото товара Шкаф Шевалье №2, произведённого компанией ChiedoCover
60 390
Оптовая цена
6

Шкаф Шевалье №2

Шкаф Парма №1Настоящее фото товара Шкаф Парма №1, произведённого компанией ChiedoCover
63 890
Оптовая цена
13

Шкаф Парма №1

Настоящее фото товара Шкаф Лотос №1, произведённого компанией ChiedoCover
93 290
Оптовая цена
11

Шкаф Лотос №1

Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
12

Шкаф Классика №1

Настоящее фото товара Тумба лабораторная 3 отдела, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
14

Тумба лабораторная 3 отдела

Настоящее фото товара Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей), произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
10

Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 1 секция, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена
14

Металлический шкаф Nobilis 1 секция

Настоящее фото товара Металлический шкаф ОД-227, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
5

Металлический шкаф ОД-227

Настоящее фото товара Металлический шкаф ОД-247, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена
11

Металлический шкаф ОД-247

Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
10

Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий

Настоящее фото товара Система хранения SR-0642-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Система хранения SR-0642-3

Шкаф для одежды CL-1-400Настоящее фото товара Шкаф для одежды CL-1-400, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
5

Шкаф для одежды CL-1-400

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 7 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден