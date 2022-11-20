Характеристики товара
Описание
- Вид: Книжный;
- Комплектация: 4 полки;
- Материал: корпус-ЛДСП 16мм, фасад-крашеный МДФ 18мм.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина900 мм
- Длина520 мм
Шкаф Верона
Шкаф Хельга №3
Шкаф Классика
Шкаф Шевалье
Шкаф Шевалье №2
Шкаф Парма №1
Шкаф Лотос №1
Шкаф Классика №1
Тумба лабораторная 3 отдела
Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)
Офисный стеллаж Кассель
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TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден