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Шкаф Кобе, 1 секция - фото 1

Шкаф Кобе, 1 секция

15 оценок
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Тумба в стиле Лофт Кобе

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Материалметалл

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