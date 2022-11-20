Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Материалметалл
Подстолье чугунное 4070
Светильник подвесной KH01128
Стул Сицилли, зеленый с цветочным принтом
Стол ВОЯЖ, 1200x800
Диван Декстер раскладной
Кресло игровое "Driver", искусственная синяя кожа + бирюзовая сетка
Фитостойка Порто папоротник Тотто
Комод в стиле лофт Пабло
Комод высокий в стиле лофт Пабло
Тумбочка в стиле лофт Пабло
Тумба Ирвингтон из состаренного дуба для двойного умывальника
Комод Ирвингтон из дуба 9 ящиков
TV-тумба Акалпер
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден